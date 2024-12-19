Homem é esfaqueado pela esposa dentro do Terminal de Laranjeiras

Um homem foi esfaqueado pela própria esposa dentro do Terminal de Laranjeiras, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, no meio tarde desta quinta-feira (19). Conforme a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb | ES), o casal aparentava embriaguez.
De acordo com a PM, que atendeu a ocorrência, a mulher, de 39 anos, confirmou ter golpeado o homem de 46 anos com uma faca pois, segundo ela, estava sendo agredida. A suspeita também disse que eles haviam passado a noite usando drogas. Após busca pessoal, a faca foi localizada. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Jayme Santos Neves. A mulher foi conduzida à 3ª Regional da Serra.
Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).