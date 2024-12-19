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Na Serra

Homem é esfaqueado pela esposa dentro do Terminal de Laranjeiras

O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) devido aos ferimentos causados pelos golpes

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 17:44

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 dez 2024 às 17:44
Mulher esfaqueou o marido dentro do Terminal de Laranjeiras na Serra.
Mulher esfaqueou o marido dentro do Terminal de Laranjeiras na Serra. Crédito: Reprodução | Rede Social
Um homem foi esfaqueado pela própria esposa dentro do Terminal de Laranjeiras, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, no meio tarde desta quinta-feira (19). Conforme a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb | ES), o casal aparentava embriaguez. 
De acordo com a PM, que atendeu a ocorrência, a mulher, de 39 anos, confirmou ter golpeado o homem de 46 anos com uma faca pois, segundo ela, estava sendo agredida. A suspeita também disse que eles haviam passado a noite usando drogas. Após busca pessoal, a faca foi localizada. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Jayme Santos Neves. A mulher foi conduzida à 3ª Regional da Serra.
Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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