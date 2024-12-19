Homem é esfaqueado pela esposa dentro do Terminal de Laranjeiras

De acordo com a PM, que atendeu a ocorrência, a mulher, de 39 anos, confirmou ter golpeado o homem de 46 anos com uma faca pois, segundo ela, estava sendo agredida. A suspeita também disse que eles haviam passado a noite usando drogas. Após busca pessoal, a faca foi localizada. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Jayme Santos Neves. A mulher foi conduzida à 3ª Regional da Serra.