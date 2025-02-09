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Aribiri

Homem é esfaqueado após discussão em Vila Velha

O crime aconteceu na manhã deste domingo (9), no bairro Aribiri, em Vila Velha; vítima e suspeito estariam bebendo juntos quando discutiram

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2025 às 16:13
Um homem de 27 anos foi esfaqueado na manhã deste domingo (9) no bairro Aribiri, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava bebendo com o suspeito, quando começaram uma discussão.
Uma parente da vítima conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, e contou que o homem conheceu o agressor ainda neste domingo, após o suspeito o ajudar a empurrar seu carro até um posto.
"Um cara que ele não conhecia ajudou a empurrar o carro até o posto para colocarem gasolina. Ali eles fizeram amizade", contou a familiar. 
A vítima, então, teria oferecido para pagar uma cerveja para o suspeito por conta do apoio. Eles consumiram R$ 37 entre bebidas alcoólicas e alimentação. No entanto, na hora de pagar, nenhum dos dois tinha o dinheiro.
“O agressor ofertou o celular para o dono do bar, que não aceitou. Mas disse que poderia pagar depois, mas o agressor não se contentou. Quando a vítima estava saindo, ele lançou várias facadas (com o motorista) dentro do carro mesmo. De 10 a 15 facadas. Ainda retornou ao bar pedindo uma faca maior, pois a vítima ainda não tinha morrido e que ele ia terminar de matar”, disse a familiar.
O homem de 27 anos foi socorrido ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Segundo informações, o suspeito fugiu em uma motocicleta.
O feirante Jonatan dos Santos Teixeira deu outra versão da confusão. Ele disse que foi uma briga de trânsito após o dono do carro tentar passar pelo local, que estava bloqueado pelas barracas. 
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). 

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