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Nova Rosa da Penha I

Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Cariacica

A suspeita, na região, é de que a vítima tenha sido morta em outro local e, somente após o crime, o corpo teria sido abandonado em uma rua de Nova Rosa da Penha I
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 nov 2023 às 11:08

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 11:08

Esquina em que homem foi encontrado morto em Cariacica
Esquina em que homem foi encontrado morto em Cariacica Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
Um homem cuja identidade não foi revelada, foi encontrado morto, com mãos e pés amarrados e sinais de espancamento, no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica, na noite de sexta-feira (24). A vítima, que teve o crânio esmagado, tinha cortes e na nuca e em outras partes do corpo.
Moradores não o reconheceram e disseram não escutar qualquer som ligado à agressão. A suspeita, na região, é de que a vítima tenha sido morta em outro local e, somente após o crime, o corpo teria sido abandonado em uma rua do bairro, segundo informações apuradas pelo repórter Kaique Dias, da TV Gazeta.
A Polícia Militar informou, em nota, que os agentes foram acionados na noite passada “para verificar uma ocorrência de homicídio no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica. No local, a equipe encontrou um corpo amarrado nos pés e mãos, além de amordaçado, com ferimentos na cabeça e cortes no pescoço”.
A Polícia Civil foi acionada. A corporação esclareceu, também em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.”

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