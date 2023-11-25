Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Cariacica

Esquina em que homem foi encontrado morto em Cariacica Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

Um homem cuja identidade não foi revelada, foi encontrado morto, com mãos e pés amarrados e sinais de espancamento, no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica, na noite de sexta-feira (24). A vítima, que teve o crânio esmagado, tinha cortes e na nuca e em outras partes do corpo.

Moradores não o reconheceram e disseram não escutar qualquer som ligado à agressão. A suspeita, na região, é de que a vítima tenha sido morta em outro local e, somente após o crime, o corpo teria sido abandonado em uma rua do bairro, segundo informações apuradas pelo repórter Kaique Dias, da TV Gazeta.

A Polícia Militar informou, em nota, que os agentes foram acionados na noite passada “para verificar uma ocorrência de homicídio no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica. No local, a equipe encontrou um corpo amarrado nos pés e mãos, além de amordaçado, com ferimentos na cabeça e cortes no pescoço”.

A Polícia Civil foi acionada. A corporação esclareceu, também em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.