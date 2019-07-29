Homem é encontrado morto a tiros na zona rural de Linhares

Através de uma denúncia, a Polícia Militar encontrou o corpo ao lado de uma casa abandonada na fazenda, por volta de 17 horas. O homem vestia uma camisa branca de time de futebol e uma bermuda verde. A perícia localizou cinco cápsulas deflagradas de pistola calibre 380 próximas à vítima e 10 perfurações pelo corpo, sendo a maioria na cabeça.