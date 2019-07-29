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Homicídio

Homem é encontrado morto a tiros na zona rural de Linhares

Corpo estava em uma estrada da localidade de Jataipeba, no final da tarde deste domingo (28), com 10 perfurações por arma de fogo, sendo a maioria na cabeça

Publicado em 

29 jul 2019 às 15:21

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 15:21

Corpo é períciado pela Polícia Civil em Jataipeba, zona rural de Linhares Crédito: Norte Notícia
O corpo de um homem foi encontrado em uma estrada da localidade de Jataipeba, zona rural de Linhares, região Norte do Estado, no final da tarde deste domingo (28). A vítima apresentava diversas perfurações de disparos de arma de fogo.
Através de uma denúncia, a Polícia Militar encontrou o corpo ao lado de uma casa abandonada na fazenda, por volta de 17 horas. O homem vestia uma camisa branca de time de futebol e uma bermuda verde. A perícia localizou cinco cápsulas deflagradas de pistola calibre 380 próximas à vítima e 10 perfurações pelo corpo, sendo a maioria na cabeça.
O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e passar por exames. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e nenhum suspeito foi detido até o momento.
Homem é encontrado morto a tiros na zona rural de Linhares

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