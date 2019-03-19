Homem é detido após matar gato da vizinha a pauladas no ES

O suspeito foi levado para a Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Conceição da Barra, na região Norte do Estado. O gato pertencia a uma vizinha do suspeito. Um homem de 57 anos foi preso após matar a pauladas um animal doméstico no bairro Cobraice, em, na região. O gato pertencia a uma vizinha do suspeito.

A Polícia Militar foi acionada via 190 pela irmã do suspeito. Segundo ela, o irmão avisou minutos antes que mataria o gato, sendo repreendido por ela que pediu para que o mesmo não matasse o animal. Mesmo assim, o suspeito saiu de casa e deu várias pauladas no animal, que acabou morrendo.

Após matar o gato, o homem foi repreendido pela irmã e os dois acabaram discutindo. Nesse momento, a mulher imobilizou o suspeito até a chegada da polícia. O homem foi preso e levado para a delegacia.