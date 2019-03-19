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Norte do ES

Homem é detido após matar gato da vizinha a pauladas no ES

O caso foi registrado na cidade de Conceição da Barra, no Norte do Estado

Publicado em 18 de Março de 2019 às 21:18

Publicado em 

18 mar 2019 às 21:18
O suspeito foi levado para a Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Um homem de 57 anos foi preso após matar a pauladas um animal doméstico no bairro Cobraice, em Conceição da Barra, na região Norte do Estado. O gato pertencia a uma vizinha do suspeito.
A Polícia Militar foi acionada via 190 pela irmã do suspeito. Segundo ela, o irmão avisou minutos antes que mataria o gato, sendo repreendido por ela que pediu para que o mesmo não matasse o animal. Mesmo assim, o suspeito saiu de casa e deu várias pauladas no animal, que acabou morrendo.
Após matar o gato, o homem foi repreendido pela irmã e os dois acabaram discutindo. Nesse momento, a mulher imobilizou o suspeito até a chegada da polícia. O homem foi preso e levado para a delegacia.
De acordo com a Polícia Civil, o conduzido foi liberado após assinar termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal e responderá em liberdade.

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