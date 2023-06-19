Homem é detido após ameaçar a ex e o namorado dela com arma em Marataízes

Um homem foi detido na noite de domingo (18), no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, após ameaçar a ex-companheira e o atual namorado dela com uma arma. O suspeito foi encaminhado para a 9ª Delegacia Regional de em Itapemirim.
De acordo com a Polícia Militar, a ex-companheira do suspeito contou que tem duas filhas com ele. O homem, segundo ela, não aceita o fim do relacionamento e nem o fato dela estar com outro homem.
Na noite de domingo, com o pretexto de suspeitar que o atual namorado da ex-companheira estaria agredindo as filhas, o homem foi até a casa da mulher, no bairro Acapulco, também em Marataízes, e, em seguida, foi até a padaria onde o atual namorado dela trabalha e ameaçou o casal com uma arma. Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a vítima contou que ela e o namorado têm sofrido as ameaças desde o término do relacionamento.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada. Na padaria, o suspeito, ao notar que seria abordado pelos policiais, fugiu, pulando os muros de uma escola. Ele correu sentido a praia, mas foi acompanhado pelos militares e abordado no interior da instituição de ensino, onde ameaçou levar a mão na cintura, mas foi atingido por um disparo de arma de fogo, efetuado por um dos policiais. A equipe encontrou no chão um revólver calibre 32 com quatro munições.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil para informar sobre autuação do suspeito, a corporação não retornou até a publicação desta matéria.