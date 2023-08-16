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Homem é baleado por morador após invadir casa em Cachoeiro

Suspeito entrou na casa de um segurança, no bairro Basiléia, e rendeu a mãe dele; apesar de ferido, homem fugiu e foi encontrado depois por um amigo da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 20:15

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 20:15

Guarda Municipal Cachoeiro
Suspeito foi detido pela Guarda Municipal na tarde desta quarta-feira (16). Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Um homem foi baleado e imobilizado por moradores após invadir uma casa no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). O tiro foi disparado por um dos moradores da residência, após o suspeito entrar no imóvel por uma báscula. Segundo a Guarda Municipal, o indivíduo passou por atendimento médico e foi encaminhado à Delegacia Regional do município.
Em boletim de ocorrência da Guarda, consta que o suspeito entrou na casa de um segurança, no bairro Basiléia, e rendeu a mãe dele. O filho se deslocou à residência e, ao encontrar o homem dentro do imóvel, o algemou. O suspeito ainda conseguiu se soltar das algemas e foi em direção à mãe, momento em que o segurança atirou na perna do suspeito com uma arma que tinha em casa. Segundo a Guarda, o profissional tinha direito de posse e a arma era registrada.
Apesar de ferido, o suspeito conseguiu fugir e foi encontrado por um amigo dos moradores na Avenida Aristides Campos, na porta de um comércio local, momento em que foi imobilizado mais uma vez por populares. O indivíduo foi detido por uma viatura da Guarda Municipal que passava pelo local.
De acordo com a Guarda Municipal, ao chegar ao local, várias pessoas estavam em volta do suspeito, que apresentava um sangramento na perna direita, por isso foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, para atendimento médico.
A Guarda informou que, após ser atendido, o homem foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Nada foi levado da residência.

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