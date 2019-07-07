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Violência

Homem é baleado nas costas após assalto em Marataízes

Antes de fugirem, um dos assaltantes, que estava armado, atirou e atingiu as costas do motorista

Publicado em 

07 jul 2019 às 19:56

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 19:56

Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMM
Um casal teve o carro levado por bandidos na manhã deste domingo (07) em
Marataízes
, Litoral Sul do Estado. Antes de fugirem, um dos assaltantes, que estava armado, atirou e atingiu as costas do motorista.
Segundo a Polícia Militar, o casal deu carona a três homens no centro. Nas proximidades de um posto na Avenida Atlântica, o motorista parou para ir ao banheiro. Um dos homens anunciou o assalto e levou o carro da vítima - um Fiat Palio.
Um dos bandidos teria atirado várias vezes contra o homem e um dos tiros atingiu as costas da vítima, que foi encaminhado apor uma ambulância municipal ao Hospital Evangélico, em Itapemirim. O veículo e os suspeitos não foram localizados pela Polícia Militar até o momento.

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