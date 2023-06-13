Homem é baleado e morre dentro de restaurante em balneário de Fundão

Um homem ainda sem identificação foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (13), no bairro Praia Grande, em Fundão. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada dentro de um restaurante. Militares foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil (PC).
A PC informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Fundão e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou.