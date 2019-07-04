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Homem é baleado e agredido ao reagir a assalto em Vila Velha

O crime aconteceu após a vítima sair de um bar da região, por volta das 6h30. Os criminosos levaram a moto do cliente, que foi baleado na perna e levou coronhadas na cabeça.
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 jul 2019 às 11:48

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 11:48

Homem baleado em Jardim Marilândia, Vila Velha, é socorrido pelo Samu para o hospital São Lucas Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 33 anos foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (4) em Jardim Marilândia, Vila Velha. O crime aconteceu após a vítima sair de um bar da região, por volta das 6h30. 
> Sargento é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica; veja vídeo
De acordo com a Polícia Militar, o homem estava em um bar do bairro momentos antes de ser abordado. Ele saiu do estabelecimento por volta das 6h30 em uma moto, que não teve modelo revelado pela polícia. Testemunhas contam que a vítima foi abordada por dois bandidos na Avenida Primeira, em Jardim Marilândia.
Homem é baleado e agredido ao reagir a assalto em Vila Velha
Os criminosos anunciaram o assalto e exigiram que o homem entregasse a moto, mas ele reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com os assaltantes. A vítima levou coronhadas na cabeça e foi baleada nas pernas e na cintura. Os assaltantes conseguiram fugir levando a moto e ainda não foram localizados. O baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.
> Universitário é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica
INVESTIGAÇÃO
 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). De acordo com a polícia, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Informações adicionais não serão passadas, ainda, para não atrapalhar a apuração do fato.
"A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos", diz a nota.

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