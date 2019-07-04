Homem baleado em Jardim Marilândia, Vila Velha, é socorrido pelo Samu para o hospital São Lucas Crédito: Vitor Jubini

assalto na manhã desta quinta-feira (4) em Jardim Marilândia, Vila Velha. O crime aconteceu após a vítima sair de um bar da região, por volta das 6h30. Um homem de 33 anos foi baleado após reagir a uma tentativa dena manhã desta quinta-feira (4) em, Vila Velha. O crime aconteceu após a vítima sair de um bar da região, por volta das 6h30.

Polícia Militar, o homem estava em um bar do bairro momentos antes de ser abordado. Ele saiu do estabelecimento por volta das 6h30 em uma moto, que não teve modelo revelado pela polícia. Testemunhas contam que a vítima foi abordada por dois bandidos na Avenida Primeira, em Jardim Marilândia. De acordo com a, o homem estava em um bar do bairro momentos antes de ser abordado. Ele saiu do estabelecimento por volta das 6h30 em uma moto, que não teve modelo revelado pela polícia. Testemunhas contam que a vítima foi abordada por dois bandidos na Avenida Primeira, em Jardim Marilândia.

Your browser does not support the audio element. Homem é baleado e agredido ao reagir a assalto em Vila Velha

Os criminosos anunciaram o assalto e exigiram que o homem entregasse a moto, mas ele reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com os assaltantes. A vítima levou coronhadas na cabeça e foi baleada nas pernas e na cintura. Os assaltantes conseguiram fugir levando a moto e ainda não foram localizados. O baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.

INVESTIGAÇÃO





Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). De acordo com a polícia, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Informações adicionais não serão passadas, ainda, para não atrapalhar a apuração do fato.