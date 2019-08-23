Homem é baleado durante abordagem policial em Cariacica

Fachada do Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

Cariacica. Um homem com mandado de prisão em aberto foi baleado durante o cumprimento da determinação judicial realizado por policiais civis por volta das 6 horas desta sexta-feira (23), no bairro São Francisco, em

De acordo com informações da TV Gazeta, o alvo era Jaderson Andrade Coelho, 34 anos. Ele foi abordado pelos policiais civis ao sair de casa. Quando percebeu a ação, Jaderson correu de volta para o imóvel e foi perseguido pelos policiais.

O alvo teria pegado uma arma e foi baleado. Ele foi socorrido pelos policiais para o Hospital São Francisco, no mesmo município, e em seguida foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória.