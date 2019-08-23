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Mandado de prisão

Homem é baleado durante abordagem policial em Cariacica

Jaderson Andrade Coelho, 34 anos, teria resistido à abordagem. Ele foi socorrido pelos policiais e está internado no Hospital São Lucas, em Vitória

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 08:42

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

23 ago 2019 às 08:42
Fachada do Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
Um homem com mandado de prisão em aberto foi baleado durante o cumprimento da determinação judicial realizado por policiais civis por volta das 6 horas desta sexta-feira (23), no bairro São Francisco, em Cariacica.
De acordo com informações da TV Gazeta, o alvo era Jaderson Andrade Coelho, 34 anos. Ele foi abordado pelos policiais civis ao sair de casa. Quando percebeu a ação, Jaderson correu de volta para o imóvel e foi perseguido pelos policiais.
> Após assaltos, trio troca tiros com a polícia e é preso em Vila Velha
O alvo teria pegado uma arma e foi baleado. Ele foi socorrido pelos policiais para o Hospital São Francisco, no mesmo município, e em seguida foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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