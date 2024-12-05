Homem é baleado dentro de lanchonete durante ataque a tiros em Vila Velha

Um homem de 32 anos foi baleado durante um ataque a tiros no bairro Glória, em Vila Velha, dentro de uma hamburgueria, na última quarta-feira (4). De acordo com testemunhas, suspeitos teriam chegado em um carro cinza, descido e disparado mais de 30 vezes na direção da vítima, que seria sócia do estabelecimento.
O rapaz foi atingido na região do abdômen e da perna. Ele foi socorrido para o hospital. Segundo a Polícia Militar, o homem precisou passar por cirurgia. Em nota, a Polícia Civil disse que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".