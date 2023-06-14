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Violência no Sul

Homem é baleado após briga em revendedora de carros de Cachoeiro

Vítima foi atingida por disparo na perna direita depois de discutir com outro homem que estava dentro do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2023 às 10:54

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 10:54

Um homem de 33 anos ficou ferido após ser alvo de um disparo de arma de fogo dentro de uma revendedora de veículos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na terça-feira (13). O tiro foi dado por outro homem que estava no estabelecimento, com quem a vítima havia discutido e iniciado uma briga. O ferido foi levado para o hospital, enquanto o suspeito ainda é procurado pela polícia.
A ocorrência foi no bairro Abelardo Machado. Os policiais encontraram a vítima caída na calçada, ferida por um disparo de arma de fogo na virilha direita. De acordo com o Boletim Unificado (BU), o homem não tinha condições de informar o que havia ocorrido, porque tinha perdido muito sangue e estava desacordado.
Aos policiais, o proprietário da revendedora de veículos informou que o disparo ocorreu após uma briga dentro do estabelecimento. A vítima teria chegado ao local alterada e iniciado uma discussão com uma pessoa que estava na loja.
O motivo da confusão seria uma ameaça anterior feita pela companheira da vítima ao homem que estava dentro da loja. A discussão se transformou numa briga, que resultou no disparo.
Quando os policiais chegaram, o autor do tiro não estava mais na loja, mas teria informado ao proprietário que se apresentaria na delegacia.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada para o Hospital Unimed, em Cachoeiro. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem ferido não corria risco de morte.

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