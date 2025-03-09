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Violência

Homem é assassinado na presença da mulher e da filha em Itapemirim

Djairo Tavares Passos foi morto a tiros no meio de uma rua, na noite de sábado (8), na localidade de Campo Acima. A mulher dele levou três tiros na perna

Publicado em 09 de Março de 2025 às 10:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mar 2025 às 10:31
Homem é morto em Itapemirim
Homem é morto em Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um homem de 40 anos, identificado pela Polícia Militar como Djairo Tavares Passos, foi assassinado a tiros no meio de uma rua, na noite de sábado (8), na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Ele estava acompanhado da filha e da mulher dele, de 33 anos, que também foi atingida por tiros disparados por um motociclista e um motorista no local.
Segundo o registro da polícia, testemunhas no local contaram que um motociclista, com mochila de delivery vermelha, se aproximou da vítima, atirou e fugiu rapidamente. Ainda segundo relatos aos militares, logo após os primeiros disparos, um motorista de um Chevrolet Celta preto também parou e atirou.
A informação apurada no local, segundo a polícia, é de que a vítima havia sofrido uma tentativa de assassinato dias antes. O Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu/192) esteve no local, mas o homem já estava sem vida. A esposa levou três tiros na perna e foi socorrida ao Hospital Evangélico de Itapemirim. A filha, menor de idade, não se feriu.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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