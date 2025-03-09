Homem é assassinado na presença da mulher e da filha em Itapemirim

Homem é morto em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um homem de 40 anos, identificado pela Polícia Militar como Djairo Tavares Passos, foi assassinado a tiros no meio de uma rua, na noite de sábado (8), na localidade de Campo Acima, em Itapemirim , Sul do Espírito Santo. Ele estava acompanhado da filha e da mulher dele, de 33 anos, que também foi atingida por tiros disparados por um motociclista e um motorista no local.

Segundo o registro da polícia, testemunhas no local contaram que um motociclista, com mochila de delivery vermelha, se aproximou da vítima, atirou e fugiu rapidamente. Ainda segundo relatos aos militares, logo após os primeiros disparos, um motorista de um Chevrolet Celta preto também parou e atirou.

A informação apurada no local, segundo a polícia, é de que a vítima havia sofrido uma tentativa de assassinato dias antes. O Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu/192) esteve no local, mas o homem já estava sem vida. A esposa levou três tiros na perna e foi socorrida ao Hospital Evangélico de Itapemirim. A filha, menor de idade, não se feriu.