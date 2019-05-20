Homem é assassinado e corpo é encontrado em rua de Pedro Canário

Segundo informações da, os militares foram acionados por volta das 0h05 com informações de que um homem estaria caído passando mal em frente a uma residência. De imediato, uma equipe do Hospital Menino Jesus foi ao local, mas a vítima já estava sem sinais vitais. A PM foi até o endereço informado e constatou a morte da vítima. Questionados, os moradores não souberam dar detalhes sobre o homicídio e disseram que não conheciam a vítima, que estava sem documento de identificação.