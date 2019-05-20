Um homem, ainda não identificado, foi encontrado já sem vida na rua 13 de Maio, no bairro Camata em Pedro Canário, na região Norte do Estado. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o homem apresentava duas perfurações, sendo uma no lado direito da garganta e outra na parte de cima da cabeça. Não foi possível identificar qual o tipo de objeto usado para cometer o crime.
Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados por volta das 0h05 com informações de que um homem estaria caído passando mal em frente a uma residência. De imediato, uma equipe do Hospital Menino Jesus foi ao local, mas a vítima já estava sem sinais vitais. A PM foi até o endereço informado e constatou a morte da vítima. Questionados, os moradores não souberam dar detalhes sobre o homicídio e disseram que não conheciam a vítima, que estava sem documento de identificação.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e ainda aguarda liberação.
Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canario, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
Homem é assassinado e corpo é encontrado em rua de Pedro Canário