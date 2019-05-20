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Norte do Estado

Homem é assassinado e corpo é encontrado em rua de Pedro Canário

Após perícia foram constatados duas perfurações, sendo uma na garganta e outra na cabeça

Publicado em 

20 mai 2019 às 13:10

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 13:10

Caso foi registrado na Delegacia de Pedro Canário Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem, ainda não identificado, foi encontrado já sem vida na rua 13 de Maio, no bairro Camata em Pedro Canário, na região Norte do Estado. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o homem apresentava duas perfurações, sendo uma no lado direito da garganta e outra na parte de cima da cabeça. Não foi possível identificar qual o tipo de objeto usado para cometer o crime.
Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados por volta das 0h05 com informações de que um homem estaria caído passando mal em frente a uma residência. De imediato, uma equipe do Hospital Menino Jesus foi ao local, mas a vítima já estava sem sinais vitais. A PM foi até o endereço informado e constatou a morte da vítima. Questionados, os moradores não souberam dar detalhes sobre o homicídio e disseram que não conheciam a vítima, que estava sem documento de identificação.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e ainda aguarda liberação. 
Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canario, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
Homem é assassinado e corpo é encontrado em rua de Pedro Canário
 

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