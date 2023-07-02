Homem é assassinado dentro de casa em Vitória e suspeito é preso

Um homem foi encontrado morto dentro de casa na tarde do último sábado (1º) no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria sido assassinado com uso de arma branca O suspeito de ter cometido o crime, um jovem de 23 anos, foi preso.

Segundo a PM, testemunhas informaram aos policiais que o suspeito de ter cometido o crime confessou ter tirado a vida da vítima, que não identificada, e ainda teria agredido outras pessoas no local.

A PM afirmou que o suspeito se apresentou à equipe da Polícia Militar dizendo que estava sendo perseguido por dois indivíduos armados, pois estava sendo acusado de cometer um homicídio. Segundo a PM, a testemunha e o suspeito foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional.