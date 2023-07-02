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Bairro Mário Cypreste

Homem é assassinado dentro de casa em Vitória e suspeito é preso

Crime teria sido cometido com arma branca na tarde do último sábado (1°); suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2023 às 16:46
Um homem foi encontrado morto dentro de casa na tarde do último sábado (1º) no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria sido assassinado com uso de arma branca O suspeito de ter cometido o crime, um jovem de 23 anos, foi preso.
Segundo a PM, testemunhas informaram aos policiais que o suspeito de ter cometido o crime confessou ter tirado a vida da vítima, que não identificada, e ainda teria agredido outras pessoas no local.
A PM afirmou que o suspeito se apresentou à equipe da Polícia Militar dizendo que estava sendo perseguido por dois indivíduos armados, pois estava sendo acusado de cometer um homicídio. Segundo a PM, a testemunha e o suspeito foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional.
Já a Polícia Civil informou que o suspeito de cometer o crime foi autuado em flagrante por homicídio, ameaça e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. E o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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