Homem é assassinado com tiro no rosto em Colatina

Homem é morto com tiro no rosto em Colatina Crédito: Internauta

Colatina no Noroeste do Estado. O crime aconteceu por volta das 22h15 desta segunda-feira (11), na Avenida David Pancieri. Um homem identificado como Israel dos Reis Rosa, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro São Miguel, emno. O crime aconteceu por volta das 22h15 desta segunda-feira (11), na Avenida David Pancieri.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma das principais avenidas do bairro. Israel foi atingido por quatro tiros e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina.

Suspeito de cometer o crime, Samuel Pinheiro Silva, de 31 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (12), em Aimorés (MG), pela Polícia Militar mineira, e atuado em flagrante pelo homicídio e por porte ilegal de arma. Durante o trajeto até a 6ª Delegacia da Polícia Civil da cidade, ele alegou que teria matado Israel em razão dele ter lhe dado um tapa no rosto a fim de coibir o uso de drogas.

Ainda de acordo com a PM-MG, ele havia fugido para a casa de um tio no distrito de Conceição do Capim. Já segundo informações da PC de Minas Gerais, Samuel será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.