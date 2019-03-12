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Noroeste do Estado

Homem é assassinado com tiro no rosto em Colatina

O suspeito de cometer o crime foi preso na manhã desta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Março de 2019 às 16:08

Publicado em 

12 mar 2019 às 16:08
Homem é morto com tiro no rosto em Colatina Crédito: Internauta
Um homem identificado como Israel dos Reis Rosa, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro São Miguel, em Colatina no Noroeste do Estado. O crime aconteceu por volta das 22h15 desta segunda-feira (11), na Avenida David Pancieri.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma das principais avenidas do bairro. Israel foi atingido por quatro tiros e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina.
Suspeito de cometer o crime, Samuel Pinheiro Silva, de 31 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (12), em Aimorés (MG), pela Polícia Militar mineira, e atuado em flagrante pelo homicídio e por porte ilegal de arma. Durante o trajeto até a 6ª Delegacia da Polícia Civil da cidade, ele alegou que teria matado Israel em razão dele ter lhe dado um tapa no rosto a fim de coibir o uso de drogas.
Ainda de acordo com a PM-MG, ele havia fugido para a casa de um tio no distrito de Conceição do Capim. Já segundo informações da PC de Minas Gerais, Samuel será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.
 

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