Homem é assassinado com seis tiros no rosto em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros, por volta das 5h30 deste sábado (03), em uma estrada do bairro Piranema, em Cariacica. A vítima, identificada como Warlen Fonseca da Silva, foi baleada diversas vezes no rosto e morreu ainda no local, na Rua Vicente Santório.
Testemunhas contaram aos policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que Warlen estaria andando com outro homem no local, quando eles teriam começado a discutir.
Foi então que o suspeito sacou uma pistola e efetuou os disparos contra Warlen, praticamente à queima-roupa. Sete cápsulas foram encontradas próximas ao corpo.
No total, a vítima foi atingida por seis disparos, todos eles no rosto. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o momento. O corpo de Warlen foi levado ao Departamento Médico Legal (DML).
O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica.