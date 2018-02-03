Bairro Piranema

Homem é assassinado com seis tiros no rosto em Cariacica

A vítima, identificada como Warlen Fonseca da Silva, foi baleada diversas vezes no rosto e morreu ainda no local, na Rua Vicente Santório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 20:47

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 20:47

Warlen Fonseca, morto a tiros no bairro Piranema, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros - NA
Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros, por volta das 5h30 deste sábado (03), em uma estrada do bairro Piranema, em Cariacica. A vítima, identificada como Warlen Fonseca da Silva, foi baleada diversas vezes no rosto e morreu ainda no local, na Rua Vicente Santório.
Testemunhas contaram aos policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que Warlen estaria andando com outro homem no local, quando eles teriam começado a discutir.
Foi então que o suspeito sacou uma pistola e efetuou os disparos contra Warlen, praticamente à queima-roupa. Sete cápsulas foram encontradas próximas ao corpo.
No total, a vítima foi atingida por seis disparos, todos eles no rosto. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o momento. O corpo de Warlen foi levado ao Departamento Médico Legal (DML).
O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica.
 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

