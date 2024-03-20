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Crime

Homem é assassinado com pauladas na cabeça no meio da rua em Cachoeiro

Thiago Bolzan de Almeida, de 36 anos, foi encontrado sem vida na noite de terça-feira (19); o pedaço de madeira usado no crime estava próximo ao corpo

Publicado em 20 de Março de 2024 às 11:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mar 2024 às 11:30
Um homem de 36 anos foi morto com pauladas na cabeça no meio da rua, no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na noite de terça-feira (19) e a vítima é Thiago Bolzan de Almeida. A corporação contou que nenhum suspeito foi identificado.
Conforme boletim de ocorrência, um familiar contou que Thiago se encontrava em situação de rua. O crime aconteceu por volta das 21h45. No local, o homem foi encontrado com um sangramento na cabeça. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou que a vítima já estava sem vida.
O pedaço de madeira usado no crime, medindo aproximadamente 80 centímetros, foi achado próximo ao corpo. Populares e moradores da região contaram que não ouviram gritos de socorro, nem souberam informar quem seria suspeito do crime.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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