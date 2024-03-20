Homem é assassinado com pauladas na cabeça no meio da rua em Cachoeiro

Um homem de 36 anos foi morto com pauladas na cabeça no meio da rua, no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na noite de terça-feira (19) e a vítima é Thiago Bolzan de Almeida. A corporação contou que nenhum suspeito foi identificado.

Conforme boletim de ocorrência, um familiar contou que Thiago se encontrava em situação de rua. O crime aconteceu por volta das 21h45. No local, o homem foi encontrado com um sangramento na cabeça. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou que a vítima já estava sem vida.

O pedaço de madeira usado no crime, medindo aproximadamente 80 centímetros, foi achado próximo ao corpo. Populares e moradores da região contaram que não ouviram gritos de socorro, nem souberam informar quem seria suspeito do crime.