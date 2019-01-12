Homem é assassinado com oito tiros em Vila Velha

Um homem de 34 anos foi assassinado no bairro Santa Rita, em, no início da manhã deste sábado (12). Delton Alves Ferreira, de 34 anos, estava na subida para o bairro Zumbi dos Palmares, quando, de acordo com informação de testemunhas à, vários criminosos chegaram atirando.

No total foram oitos tiros na região do queixo e do abdômen. O homem morreu no local. Os investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acreditam que a motivação tenha sido o confronto de tráfico de drogas na região. A investigação será feita pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha.