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Disputa por tráfico

Homem é assassinado com oito tiros em Vila Velha

Os investigadores do DHPP acreditam que a motivação tenha sido o confronto de tráfico de drogas na região

Publicado em 

12 jan 2019 às 16:05

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 16:05

Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o crime Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Um homem de 34 anos foi assassinado no bairro Santa Rita, em Vila Velha, no início da manhã deste sábado (12). Delton Alves Ferreira, de 34 anos, estava na subida para o bairro Zumbi dos Palmares, quando, de acordo com informação de testemunhas à Polícia Civil, vários criminosos chegaram atirando.
> Jovem de 18 anos é assassinado no meio da rua na Serra
No total foram oitos tiros na região do queixo e do abdômen. O homem morreu no local. Os investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acreditam que a motivação tenha sido o confronto de tráfico de drogas na região. A investigação será feita pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha.

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