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Vista da Serra I

Homem é assassinado a tiros na Serra

Homicídio ocorreu por volta das 13h30 e Polícia Civil investiga o crime; nenhum suspeito foi detido até o momento, de acordo com a Polícia Militar

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 18:40

Publicado em 

30 jul 2023 às 18:40
Homem é morto em Vista da Serra I, Serra, na tarde deste domingo (30)
Homem é morto em Vista da Serra I, na tarde deste domingo (30) Crédito: Montagem A Gazeta
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado a tiros no bairro Vista da Serra I, no município da Serra, na Grande Vitória, no início da tarde deste domingo (30). De acordo com informações da Polícia Militar, nenhum suspeito foi preso até o momento.
O crime ocorreu por volta das 13h30, conforme informações da PM, quando o homem foi alvejado por disparos de arma de fogo. Não foi informada a quantidade de tiros que atingiram a vítima, que teve o óbito confirmado ainda no local do fato.
O crime atraiu populares, que acompanharam o trabalho da PM no local. No entanto, ninguém soube informar autoria ou motivação do crime. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido até o momento, segundo a Polícia Militar.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), com a realização de diligências. Somente depois que elas forem encerradas, mais informações sobre o caso serão passadas.
O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares, ainda segundo a Polícia Civil.

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