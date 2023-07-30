Homem é assassinado a tiros na Serra

Homem é morto em Vista da Serra I, na tarde deste domingo (30) Crédito: Montagem A Gazeta

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado a tiros no bairro Vista da Serra I, no município da Serra , na Grande Vitória , no início da tarde deste domingo (30). De acordo com informações da Polícia Militar , nenhum suspeito foi preso até o momento.

O crime ocorreu por volta das 13h30, conforme informações da PM, quando o homem foi alvejado por disparos de arma de fogo. Não foi informada a quantidade de tiros que atingiram a vítima, que teve o óbito confirmado ainda no local do fato.

O crime atraiu populares, que acompanharam o trabalho da PM no local. No entanto, ninguém soube informar autoria ou motivação do crime. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido até o momento, segundo a Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), com a realização de diligências. Somente depois que elas forem encerradas, mais informações sobre o caso serão passadas.