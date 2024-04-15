Homem é assassinado a tiros na garupa de moto em Cachoeiro

UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

Um homem que estava na garupa de uma moto foi assassinado a tiros na noite de sábado (13), no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Em boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que, conforme relatos de testemunhas, os tiros foram disparados por um indivíduo que também estava em uma moto.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o vigilante da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa informou que um homem, que não quis se identificar, foi quem levou a vítima baleada até a UPA. Esse indivíduo disse ao vigilante que, ao passar pelo bairro Monte Cristo, viu uma moto com dois suspeitos passando e um ocupante atirando contra a moto em que a vítima estava.

O homem da garupa caiu no chão baleado e o piloto fugiu. O homem contou que colocou a vítima em seu veículo e a socorreu à UPA. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A PM não conseguiu contato com o homem que socorreu a vítima.