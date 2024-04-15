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Crime

Homem é assassinado a tiros na garupa de moto em Cachoeiro

Conforme relatos de testemunhas à Polícia Militar, os tiros foram disparados por um indivíduo que também estava em uma moto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 abr 2024 às 12:09

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 12:09

UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim
UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI
Um homem que estava na garupa de uma moto foi assassinado a tiros na noite de sábado (13), no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que, conforme relatos de testemunhas, os tiros foram disparados por um indivíduo que também estava em uma moto.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o vigilante da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa informou que um homem, que não quis se identificar, foi quem levou a vítima baleada até a UPA. Esse indivíduo disse ao vigilante que, ao passar pelo bairro Monte Cristo, viu uma moto com dois suspeitos passando e um ocupante atirando contra a moto em que a vítima estava.
O homem da garupa caiu no chão baleado e o piloto fugiu. O homem contou que colocou a vítima em seu veículo e a socorreu à UPA. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A PM não conseguiu contato com o homem que socorreu a vítima.
Sobre a investigação do crime, a Polícia Civil disse que a apuração está a cargo da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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