Um homem de 30 anos foi morto a tiros em Andorinhas Vitória , em frente a Unidade de Saúde do bairro, no início da tarde desta quarta-feira (30). O atendimento à população no local precisou ser suspenso.

De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, Romeu Palmarini Neto estava caminhando quando os atiradores chegaram em um carro. Eles desceram, dispararam pelo menos cinco vezes e fugiram no veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. De acordo com informações iniciais da polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

Your browser does not support the audio element. Homem é assassinado a tiros em frente a Unidade de Saúde em Vitória

Unidade de Saúde fechada

Por causa da violência, os serviços na Unidade de Saúde foram suspensos nesta quarta-feira (30). "As consultas que estavam agendadas estão sendo remarcadas. A Unidade retorna as atividades nesta quinta-feira (1º), às 7h", informou a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus).

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) ainda afirmou que agentes do Grupamento de Apoio Operacional da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estão em patrulhamento preventivo e ostensivo na região.