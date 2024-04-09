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Crime

Homem é assassinado a tiros em Anchieta

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta e até o momento, nenhum suspeito foi detido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 abr 2024 às 13:43

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 13:43

Pronto Atendimento de Anchieta
Pronto Atendimento de Anchieta Crédito: Reprodução/ Sesa
Um homem foi assassinado a tiros no bairro Planalto, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima – que não teve nome e idade divulgados – chegou a ser socorrida para o Pronto Atendimento na cidade por familiares, mas chegou à unidade sem vida.
A Polícia Militar informou que foi acionada e enviou uma equipe ao PA de Anchieta. No local, a Guarda Civil Municipal, que chegou momentos antes dos militares, relatou aos policiais que os familiares da vítima estavam brigando, mas, ao verem os agentes, teriam deixado o local. Não há detalhes sobre motivação ou suspeito do crime.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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