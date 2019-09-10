Homem é agredido por moradores em Vila Velha

Homem se escondeu dentro de uma loja de bicicletas para evitar agressões. A confusão gerou aglomeração no local. Crédito: Gustavo Andrade

Um jovem foi agredido por um grupo de moradores do bairro Boa Vista I, em Vila Velha , na tarde desta terça-feira (10). Segundo a polícia, a população acusa o homem de praticar roubos na região, porém nenhuma vítima do crime foi identificada.

O crime aconteceu por volta de 12h30. De acordo com moradores, as agressões foram praticadas por aproximadamente cinco pessoas, que apontavam o jovem como autor de roubos na região.

Para fugir da violência, o jovem correu pela rua José de Alencar e entrou em uma loja de bicicletas, onde se escondeu. A confusão chamou a atenção de outros moradores, que se aglomeraram no local.

Um funcionário do estabelecimento, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que o homem estava muito machucado.

"A gente acabou tentando conter a população porque iriam bater muito nele. Deixamos ele dentro da loja até que a polícia chegasse e resolvesse a situação", contou.

Uma equipe do Samu socorreu o homem e o encaminhou para o Hospital São Lucas, em Vitória . A Polícia Militar também esteve no local para controlar a situação. Nenhum suspeito da agressão foi identificado.

Ainda, segundo a polícia, não houve representação por nenhuma vítima de roubo que tenha sido cometido pelo homem. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que investigará o crime de lesão corporal grave.