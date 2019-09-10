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Violência

Homem é agredido por moradores em Vila Velha

Segundo a polícia, a população acusa o homem de cometer assaltos no bairro, porém, nenhuma vítima de roubo foi localizada
Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

10 set 2019 às 11:51

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 11:51

Homem se escondeu dentro de uma loja de bicicletas para evitar agressões. A confusão gerou aglomeração no local. Crédito: Gustavo Andrade
Um jovem foi agredido por um grupo de moradores do bairro Boa Vista I, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (10). Segundo a polícia, a população acusa o homem de praticar roubos na região, porém nenhuma vítima do crime foi identificada.
O crime aconteceu por volta de 12h30. De acordo com moradores, as agressões foram praticadas por aproximadamente cinco pessoas, que apontavam o jovem como autor de roubos na região.
Para fugir da violência, o jovem correu pela rua José de Alencar e entrou em uma loja de bicicletas, onde se escondeu.  A confusão chamou a atenção de outros moradores, que se aglomeraram no local. 
> Assaltante é detido e espancado por populares em Vitória
Um funcionário do estabelecimento, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que o homem estava muito machucado.
"A gente acabou tentando conter a população porque iriam bater muito nele. Deixamos ele dentro da loja até que a polícia chegasse e resolvesse a situação", contou.
> Ladrão leva surra e é preso após tentativa de assalto em Vila Velha
Uma equipe do Samu socorreu o homem e o encaminhou para o Hospital São Lucas, em Vitória. A Polícia Militar também esteve no local para controlar a situação. Nenhum suspeito da agressão foi identificado.
Ainda, segundo a polícia, não houve representação por nenhuma vítima de roubo que tenha sido cometido pelo homem. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que investigará o crime de lesão corporal grave.
 

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