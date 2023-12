Bairro Jardim do Vale

Homem é achado morto sentado em cadeira dentro de casa em Vila Velha

A polícia foi acionada após vizinhos relatarem mau cheiro vindo do imóvel do aposentado; militares informaram que o corpo tinha marcas de violência

Um aposentado de 53 anos foi encontrado morto, sentado em um cadeira, dentro da casa em que morava, em Jardim do Vale, Vila Velha. Devido ao mau cheiro vindo da residência, vizinhos chamaram a Polícia Militar, na noite de terça-feira (12). De cima do muro, os militares conseguiram ver o corpo e arrombaram o portão.

Quando entraram, os militares encontraram o imóvel todo revirado, e o corpo em estado avançado de decomposição com sinais de agressão.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no bairro e conversou com vizinhos, que afirmaram sentir o mau cheiro há pelo menos uma semana. Um deles contou que havia manchas de sangue no chão da casa de Rogério e que ele parecia ter um corte na cabeça.