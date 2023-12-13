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Bairro Jardim do Vale

Homem é achado morto sentado em cadeira dentro de casa em Vila Velha

A polícia foi acionada após vizinhos relatarem mau cheiro vindo do imóvel do aposentado; militares informaram que o corpo tinha marcas de violência

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 13:00

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

13 dez 2023 às 13:00
Aposentado é achado morto sentado em cadeira dentro de casa em Vila velha
Casa do aposentado estava toda revirada quando o corpo foi achado Crédito: Oliveira Alves
Um aposentado de 53 anos foi encontrado morto, sentado em um cadeira, dentro da casa em que morava, em Jardim do Vale, Vila Velha. Devido ao mau cheiro vindo da residência, vizinhos chamaram a Polícia Militar, na noite de terça-feira (12). De cima do muro, os militares conseguiram ver o corpo e arrombaram o portão. 
Quando entraram, os militares encontraram o imóvel todo revirado, e o corpo em estado avançado de decomposição com sinais de agressão.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no bairro e conversou com vizinhos, que afirmaram sentir o mau cheiro há pelo menos uma semana. Um deles contou que havia manchas de sangue no chão da casa de Rogério e que ele parecia ter um corte na cabeça.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar a causa da morte de Rogério.
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