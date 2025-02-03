Homem de moto é agredido com golpes de machado em Ibatiba

Aos policiais, o criminoso, que não teve o nome divulgado, disse que suspeitava que a vítima o havia roubado, por isso, cercou o homem na estrada e o golpeou. Após a queda do motociclista, o agressor disse que ainda deu mais uma machadada no homem.

Segundo informações colhidas pela PM, o autor do crime estava em casa. No endereço, o homem, de 25 anos, foi visto no terreiro da casa, onde mora como colono. Ele foi abordado e confessou as agressões. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. De lá, foi encaminhado ao sistema prisional.