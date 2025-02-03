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Violência

Homem de moto é agredido com golpes de machado em Ibatiba

Vítima de 54 anos foi cercada e atingida na cabeça, na tarde de domingo (2); suspeito, de 25 anos, confessou o crime e foi preso

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 13:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 fev 2025 às 13:07
Um homem de 54 anos foi agredido com golpes de machado por um suspeito, enquanto pilotava uma moto na tarde de domingo (2), na localidade de Cabeceira do Perdido, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime.
Aos policiais, o criminoso, que não teve o nome divulgado, disse que suspeitava que a vítima o havia roubado, por isso, cercou o homem na estrada e o golpeou. Após a queda do motociclista, o agressor disse que ainda deu mais uma machadada no homem. 
A Polícia Militar foi acionada. Quando a equipe chegou ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) já socorria a vítima. A motocicleta estava quebrada, caída na estrada.
Segundo informações colhidas pela PM, o autor do crime estava em casa. No endereço, o homem, de 25 anos, foi visto no terreiro da casa, onde mora como colono. Ele foi abordado e confessou as agressões. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. De lá, foi encaminhado ao sistema prisional.

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