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Polícia

Homem de 58 anos é encontrado morto em rio de Brejetuba

Segundo os Bombeiros, o corpo é de João Albino de Andrade, que estava desaparecido

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 17:21

Publicado em 

21 jun 2019 às 17:21
Sobrinho mata tio com golpes de machado, em Muniz Freire Crédito: Divulgação
O corpo de um homem de 58 anos foi encontrado em um rio de
Brejetuba
, região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de João Albino de Andrade, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (20). 
De acordo com o órgão, os militares faziam buscas nas matas próximas ao local de desaparecimento de João desde as 22h. Apesar da escuridão e dificuldade de ação, a equipe permaneceu até a madrugada, mas ele não foi encontrado.
Nesta sexta, quando a equipe de estava saindo para iniciar as buscas novamente, receberam uma ligação de populares que informaram que haviam localizado o corpo. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A causa da morte não foi informada pela polícia.

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