Homem de 58 anos é encontrado morto em rio de Brejetuba

Sobrinho mata tio com golpes de machado, em Muniz Freire Crédito: Divulgação

O corpo de um homem de 58 anos foi encontrado em um rio de

, região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de João Albino de Andrade, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (20).

De acordo com o órgão, os militares faziam buscas nas matas próximas ao local de desaparecimento de João desde as 22h. Apesar da escuridão e dificuldade de ação, a equipe permaneceu até a madrugada, mas ele não foi encontrado.