Homem corta mangueira de gás e incendeia casa da ex no ES

Uma mulher teve a casa incendiada pelo ex-marido, em Ibitirama, no Sul do Espírito SAnto. De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o homem foi à residência alegando que pegaria objetos pessoais, mas cortou a mangueira do gás para iniciar o incêndio. A vítima não estava em casa no momento do crime, ocorrido na noite do último sábado (2), no Centro da cidade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já estavam contidas. "A proprietária do imóvel relatou que o fogo foi combatido por uma equipe utilizando caminhão-pipa da prefeitura", informou a corporação.
A Polícia Civil foi acionada pela reportagem para saber se o caso será investigado ou se depende de denúncia da vítima. O texto será atualizado, se houver retorno.