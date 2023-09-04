Homem corta mangueira de gás e incendeia casa da ex no ES

Uma mulher teve a casa incendiada pelo ex-marido, em Ibitirama, no Sul do Espírito SAnto. De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o homem foi à residência alegando que pegaria objetos pessoais, mas cortou a mangueira do gás para iniciar o incêndio. A vítima não estava em casa no momento do crime, ocorrido na noite do último sábado (2), no Centro da cidade.