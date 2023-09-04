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Ibitirama

Homem corta mangueira de gás e incendeia casa da ex no ES

Segundo a vítima, o ex foi ao local alegando que buscaria objetos pessoais que ficaram no imóvel antes da separação
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

04 set 2023 às 17:07

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 17:07

Uma mulher teve a casa incendiada pelo ex-marido, em Ibitirama, no Sul do Espírito SAnto. De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o homem foi à residência alegando que pegaria objetos pessoais, mas cortou a mangueira do gás para iniciar o incêndio. A vítima não estava em casa no momento do crime, ocorrido na noite do último sábado (2), no Centro da cidade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já estavam contidas. "A proprietária do imóvel relatou que o fogo foi combatido por uma equipe utilizando caminhão-pipa da prefeitura", informou a corporação.
A Polícia Civil foi acionada pela reportagem para saber se o caso será investigado ou se depende de denúncia da vítima. O texto será atualizado, se houver retorno.

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