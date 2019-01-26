Homem com mandado de prisão é detido se masturbando dentro de carro

Avenida Jones Santos Neves em São Mateus Crédito: Reprodução/Google

Em plena luz do dia e na principal avenida do Centro de São Mateus, no Norte do Estado, um homem foi detido em flagrante por estar se masturbando dentro de um carro. A prática, considerada ilegal pela Lei de Contravenções Penais, era visível por quem passava pela Avenida Jones dos Santos Neves por volta das 12h09, nessa sexta-feira (25).

Incomodados com o ato obsceno, pedestres registraram denúncias junto à Polícia Militar, que se dirigiu ao local. No banco de carona de um veículo prata, estacionado na altura do número 209, estava Cláudio Rosa Neto, de 49 anos, se masturbando. Ele, então, foi algemado e levado, no compartimento de segurança da viatura policial, para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) da cidade.

Durante a revista realizada ainda ao lado do carro, foram encontrados R$ 587 em espécie; bem como o documento e as chaves do veículo. Em seguida, no DPJ, verificou-se que já havia um mandado de prisão em aberto contra Cláudio, em decorrência de um processo expedido em julho do ano passado pela Terceira Vara de Família de São Mateus.