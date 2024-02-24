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Pecado

Homem arromba porta e furta cadeiras de igreja evangélica em Linhares

Em imagens de uma câmera de segurança é possível identificar a ação do suspeito, trajado com uma camisa de cor rosa, entrando na igreja após quebrar uma das portas e realizar o crime

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 12:29

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

24 fev 2024 às 12:29
Homem arromba porta e furta cadeiras de igreja evangélica em Linhares
Homem arromba porta e furta cadeiras de igreja evangélica em Linhares Crédito: Reprodução
A Igreja Metodista Central, localizada no bairro Shell, em Linhares, teve a porta arrombada e as cadeiras furtadas do templo. Em imagens de uma câmera de segurança é possível identificar a ação do suspeito, trajado com uma camisa de cor rosa, entrando na igreja após quebrar uma das portas e realizar o crime. Após efetuar o furto, o suspeito foi flagrado carregando as cadeiras em cima da cabeça pelas ruas da cidade. 
Segundo o pastor da igreja, Braz Batista, o furto aconteceu na manhã de sexta-feira (23), por volta de 5h30 da manhã. Ainda não foi calculada a quantidade de cadeiras levadas e o prejuízo causado pela ação do suspeito. O líder religioso registrou boletim de ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) investiga o caso. 

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