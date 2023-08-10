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Homem arranca placa de trânsito e furta bicicleta em Itapuã

O crime aconteceu no fim da manhã do último domingo (6), em uma das avenidas mais movimentadas do bairro de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 14:41

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 14:41

Nem mesmo uma placa impediu que uma bicicleta fosse roubada em Itapuã, Vila Velha, no último domingo (6). Imagens de segurança flagraram o momento que um homem derruba a placa e foge com a bike.
O suspeito, que ainda não foi identificado, cometeu o crime por volta do meio-dia, em uma das principais avenidas do bairro, a Avenida Jair de Andrade.
“As pessoas não têm limites. Inclusive no prédio onde resido, foi alvo de pessoas que arrancaram os alumínios e partes de metal de corrimões para roubar”, disse o advogado Gustava Damasceno.
Segundo reportagem da TV Gazeta, moradores reclamam da falta de segurança na região. A aposentada Marilene Bruneli contou que já foi abordada por criminosos três vezes.
“O cara abordou de bicicleta, viu que não tinha nada e desistiu. Outra vez estava indo para o shopping e três caras me roubaram. Um cara atravessou a rua, veio para me abordar, viu que não tinha nada e desistiu. Já vi dois assaltos”, contou Marilene.
Em Itapuã, o comerciante trabalha com a porta de vidro fechada.
“A gente trabalha com a porta de aço aberta e a de vidro fechada, porque às vezes passa alguém e tenta entrar. Se deixar aberto, eles entram. A princípio para pedir, mas você não sabe se é só para pedir”, relatou a comerciante Eliana Gonçalves.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar sobre o policiamento na região e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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