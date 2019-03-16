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Violência contra a mulher

Homem ameaça matar família com foice em Pedro Canário

O acusado, de 39 anos, não aceita a separação da mulher e ameaçou familiares. Ele foi preso e conduzido ao CDP de São Mateus

Publicado em 16 de Março de 2019 às 18:35

Publicado em 

16 mar 2019 às 18:35
Centro de Detenção Provisória de São Mateus Crédito: Defensoria Pública do ES
Um homem de 39 anos foi preso após ameaçar matar a família com uma foice e uma serra de podar pé de café em Pedro Canário, Região Noroeste do Estado, na noite desta sexta-feira (15). Tudo aconteceu porque o acusado não aceita a separação da mulher. Ele teria consumido bebidas alcoólicas antes do ataque.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi para a residência, no Centro da cidade, após denúncia de que o homem estaria quebrando tudo dentro de casa e ameaçando familiares. Os militares encontraram o suspeito com uma foice curta e uma serra de podar pé de café nas mãos, em frente ao local.
Após pedido dos policiais, ele se recusou a soltar as armas e disse que queria morrer. Além disso, afirmou que eram somente dois contra ele. O acusado colocou a foice e a serra no chão depois de muita insistência dos PMs e acabou algemado.
Uma filha do suspeito, de 21 anos, contou aos militares que o pai chegou na casa bêbado. De acordo com ela, o suspeito começou a quebrar tudo que havia no local e ameaçou os parentes de morte. A ex-mulher do acusado, de 39 anos, chegou à residência após sair da igreja e explicou que o ex-companheiro tem consumido bebidas alcoólicas há 15 dias porque o casal está em processo de separação e ele não aceita.
A PM informou que o suspeito foi levado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Em nota, a Polícia Civil explicou que o conduzido foi autuado por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde passará por audiência de custódia.
 

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