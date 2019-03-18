Homem ameaça a ex com faca e se esconde em geladeira quando PM chega

Na tentativa de despistar dois policiais, Marcos dos Santos da Silva se escondeu dentro de uma geladeira. O esconderijo foi escolhido após ele perceber a presença da Polícia Militar no local, acionada por causa das ameaças de morte que ele proferiu à ex-mulher e ao atual marido dela na tarde do último domingo (17), em Colatina, no Noroeste do Estado.
Com uma faca em mãos, ele entrou no terreno da residência onde o casal mora, e disse que tiraria a vida deles ainda naquele dia. Os dois, então, acionaram a PM, que encontrou Marcos no terraço da casa, dentro de uma geladeira.
De acordo com o boletim de ocorrência, Marcos apresentava sinais de embriaguez, como hálito de odor etílico, olhos avermelhados e falas em excesso. Dada a voz de prisão, ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o conduzido foi autuado em flagrante por ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada, ele foi encaminhado para o presídio.