Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Colatina

Homem ameaça a ex com faca e se esconde em geladeira quando PM chega

Ele foi detido e levado ao presídio

Publicado em 18 de Março de 2019 às 19:26

Publicado em 

18 mar 2019 às 19:26
Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Na tentativa de despistar dois policiais, Marcos dos Santos da Silva se escondeu dentro de uma geladeira. O esconderijo foi escolhido após ele perceber a presença da Polícia Militar no local, acionada por causa das ameaças de morte que ele proferiu à ex-mulher e ao atual marido dela na tarde do último domingo (17), em Colatina, no Noroeste do Estado.
Com uma faca em mãos, ele entrou no terreno da residência onde o casal mora, e disse que tiraria a vida deles ainda naquele dia. Os dois, então, acionaram a PM, que encontrou Marcos no terraço da casa, dentro de uma geladeira. 
Crédito: Divulgação/Polícia Militar
De acordo com o boletim de ocorrência, Marcos apresentava sinais de embriaguez, como hálito de odor etílico, olhos avermelhados e falas em excesso. Dada a voz de prisão, ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o conduzido foi autuado em flagrante por ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada, ele foi encaminhado para o presídio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados