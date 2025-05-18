Homem agride esposa, tenta ferir sobrinho com tesoura e é preso em São Mateus

Um homem de 53 anos foi preso, suspeito de agredir a mulher, de 46 anos, na localidade de Km 47, na zona rural de São Mateus , Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (17). A vítima, que foi agredida com socos e empurrões, contou para a Polícia Militar que o marido passou o dia ingerindo bebida alcoólica.

Um irmão da vítima chamou a polícia para denunciar o caso. Segundo os relatos aos militares, um sobrinho da mulher tentou defendê-la, mas o suspeito pegou uma tesoura e avançou contra ele.

Na abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens e, segundo a polícia, foi necessário o uso da arma de choque. Ele foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares para a retirada dos dardos.