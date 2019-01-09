Homem agride e ameaça a própria mãe com faca em Jaguaré

De acordo com a PM, uma guarnição esteve no local após a denúncia de violência doméstica, por volta de 12h30. A mulher contou que o filho tem problemas psicológicos e a tem agredido com frequência. A vítima contou que, nesta terça-feira, o suspeito desferiu socos e chutes nela. Depois, tentou machucá-la com uma faca. No entanto, ela conseguiu tirar a faca do filho e acionou a polícia.