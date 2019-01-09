Um homem de 37 anos foi preso após agredir com socos e chutes e ainda tentar ferir a própria mãe com uma faca, em Jaguaré, região Norte do Estado, no início da tarde desta terça-feira (08). A vítima disse que conseguiu tirar a faca da mão do filho e chamou a Polícia Militar. Ela contou que já foi agredida outras vezes pelo acusado.
De acordo com a PM, uma guarnição esteve no local após a denúncia de violência doméstica, por volta de 12h30. A mulher contou que o filho tem problemas psicológicos e a tem agredido com frequência. A vítima contou que, nesta terça-feira, o suspeito desferiu socos e chutes nela. Depois, tentou machucá-la com uma faca. No entanto, ela conseguiu tirar a faca do filho e acionou a polícia.
Homem agride e ameaça a própria mãe com faca em Jaguaré
O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguaré, junto com a faca usada na agressão, que foi recolhida pelos militares. Procurada, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por via de fato na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde passará por audiência de custódia, destacou a nota da PC.