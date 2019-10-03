Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Helicóptero do Notaer faz sobrevoo no canal de Camburi

Policiais perseguiram um adolescente de 17 anos, suspeito de andar armado

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 11:13

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 out 2019 às 11:13
Helicóptero do Notaer é usado em ação no canal de Camburi Crédito: Reprodução/ Vídeo internauta
O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e uma lancha foram usados pela Polícia Militar no final da manhã desta quinta-feira (03) para capturar um  adolescente de 17 anos no canal de Camburi, próximo à ponte Ayrton Senna. 
Como a ponte liga a Praia do Canto ao bairro de Jardim da Penha e é bastante movimentada, a ação gerou muita curiosidade dos motoristas que passam pelo trecho e de moradores.  A Polícia Militar informou que, durante o policiamento no bairro Praia do Canto, em Vitória, um adolescente de 17 anos, quando seria abordado por uma equipe da PM correu e pulou da ponte na maré, dispensando algo não identificado, que se parecia uma arma de fogo, que estava em sua mão.
Internautas enviaram vídeos para A Gazeta. Um deles relatou que um suspeito, que estava embaixo da ponte, foi capturado por policiais que estavam em uma lancha e levado para a margem do canal.
De acordo com a PM, o menor nadou pela maré no sentido Ponte da Passagem. O adolescente saiu da água e correu da equipe no sentido Ponte Ayrton Senna, mas se deparou com as viaturas da PM e pulou da ponte de novo.
O menor nadou para baixo da Ponte Ayrton Sena e se escondeu, mas com apoio de um barco que navegava na maré, foi possível que um dos policiais embarcasse e encontrasse o adolescente escondido em uma pilastra embaixo da ponte Ayrton Sena.
Pelo percurso inicial de onde o menor começou a fuga da abordagem, segundo a PM, foram encontrados seis pinos de cocaína e um aparelho celular. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

Veja o vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados