Guarda Municipal prende suspeitos de chefiar tráfico em Vila Velha

John foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

A Guarda Municipal de Vila Velha prendeu dois suspeitos de chefiar o tráfico de drogas na região de Ilha dos Ayres, em Vila Velha, durante o início da noite deste domingo (25). Arthur Oliveira de Souza, de 21 anos, estava em uma moto e foi preso durante um patrulhamento dos agentes na busca de John Peterson Nunes Merlo, de 32 anos, que estava dirigindo um carro e foi detido por uma outra viatura momentos depois, após uma perseguição.

Segundo agentes que atenderam a ocorrência, a inteligência da guarda estava passando pelo bairro quando avistou John em um veículo Hiunday i30. Eles, então, saíram do bairro e voltaram com reforço para poder localizar o suspeito.

No meio do caminho, no entanto, os guardas municipais acabaram abordando um veículo suspeito e logo depois Arthur em cima de uma moto passando pela região. Ele estava com uma pistola calibre 9mm na cintura.

No caminho para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, uma outra viatura da Guarda Municipal que continuou no bairro Ilha dos Ayres acabou encontrando Jonh em um i30 e uma perseguição começou. O suspeito bateu contra vários veículos que estavam estacionado no Centro de Vila Velha.

Ele foi preso e também levado para a delegacia. A suspeita é de que ele estivesse portando uma arma calibre .380, mas apenas o carregador da arma foi encontrado. Agentes da Guarda Municipal explicaram que John já é conhecido pela Guarda Municipal e se envolveu em outros confrontos com os agentes em Vila Velha.