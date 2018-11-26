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Polícia

Guarda Municipal prende suspeitos de chefiar tráfico em Vila Velha

Arthur foi preso 'por acaso', quando a Guarda Municipal de Vila Velha procurava por John Peterson

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 00:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 00:56
John foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
A Guarda Municipal de Vila Velha prendeu dois suspeitos de chefiar o tráfico de drogas na região de Ilha dos Ayres, em Vila Velha, durante o início da noite deste domingo (25). Arthur Oliveira de Souza, de 21 anos, estava em uma moto e foi preso durante um patrulhamento dos agentes na busca de John Peterson Nunes Merlo, de 32 anos, que estava dirigindo um carro e foi detido por uma outra viatura momentos depois, após uma perseguição.
Segundo agentes que atenderam a ocorrência, a inteligência da guarda estava passando pelo bairro quando avistou John em um veículo Hiunday i30. Eles, então, saíram do bairro e voltaram com reforço para poder localizar o suspeito.
No meio do caminho, no entanto, os guardas municipais acabaram abordando um veículo suspeito e logo depois Arthur em cima de uma moto passando pela região. Ele estava com uma pistola calibre 9mm na cintura.
No caminho para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, uma outra viatura da Guarda Municipal que continuou no bairro Ilha dos Ayres acabou encontrando Jonh em um i30 e uma perseguição começou. O   suspeito bateu contra vários veículos que estavam estacionado no Centro de Vila Velha.
Ele foi preso e também levado para a delegacia. A suspeita é de que ele estivesse portando uma arma calibre .380, mas apenas o carregador da arma foi encontrado. Agentes da Guarda Municipal explicaram que John já é conhecido pela Guarda Municipal e se envolveu em outros confrontos com os agentes em Vila Velha.
Carro que estava com John no momento da perseguição Crédito: Bernardo Coutinho

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