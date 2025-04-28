Grande Vitória teve pelo menos 4 casos de violência contra mulher no fim de semana

Violência contra a mulher Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pelo menos quatro casos de violência contra a mulher foram registrados entre sábado (26) e a madrugada desta segunda-feira (28), na Grande Vitória , sendo três deles somente em Cariacica. Conforme boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar , as vítimas relataram ameaças, agressões físicas e danos patrimoniais, além de pedidos de medidas protetivas de urgência. As identidades das mulheres e dos suspeitos não estão sendo divulgadas para preservá-las.

No bairro Dom Bosco, em Cariacica, uma funcionária pública estadual foi agredida e expulsa de casa, com seu filho menor de idade, pelo companheiro, na madrugada de sábado (26). Segundo o relato da vítima, o agressor a ameaçava de morte de forma recorrente e já havia praticado agressões físicas. Ela solicitou medidas protetivas de urgência para impedir que o homem se aproxime dela.

Ainda em Cariacica, no bairro Nova Esperança, uma mulher denunciou o ex-patrão, com quem ela disse ter mantido um relacionamento, por agressões físicas e ameaças de morte. O fato ocorreu na madrugada de domingo (27). A vítima contou à polícia que, ela trabalhava no comércio do suspeito – segundo ela, sem carteira de trabalho assinada, e, durante o serviço, foi jogada ao chão e agredida com socos. Após o término da relação, o agressor ainda invadiu sua residência e levou a maioria de seus pertences. O crime foi registrado na 4ª Delegacia Regional do município.

Sobre esses dois casos, a Polícia Civil informou que para que fossem fornecidas informações sobre o caso seria necessário que fosse informado o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima na delegacia. Contudo, mesmo que o número fosse passado, não seria possível obter informações sobre o caso, pois os cartórios das delegacias não estão em funcionamento nos finais de semana. "Caso tenha sido feito o registro e não houve prisão em flagrante, o fato será investigado pela Polícia Civil. Denúncias podem ser realizadas através do Disque-Denúncia 181, garantindo o anonimato", disse a corporação, em nota.

Jã no domingo (27), no bairro Santa Luzia, também em Cariacica, uma mulher teve a casa invadida e objetos destruídos pelo ex-companheiro, um homem de 33 anos. Segundo a ocorrência, o suspeito quebrou móveis, o portão e o relógio de energia da residência, deixando o imóvel sem fornecimento de luz. O indivíduo foi localizado em um bar próximo ao local e preso em flagrante.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 33 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por ameaça e vias de fato, na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional.

Já na Serra, uma mulher de 28 anos foi agredida na cabeça com um paralelepípedo. A PM foi acionada quando a vítima já estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na madrugada desta segunda-feira (28). A vítima tinha medidas protetivas contra o agressor, solicitou a renovação da proteção. Conforme o registro policial, o homem de 31 anos tem um histórico grave de violência, incluindo incêndio da casa da vítima em 2020, porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo apuração da repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta, o próprio suspeito chamou um carro de aplicativo para levar a vítima à unidade médica. Na UPA, os atendentes suspeitaram dele. Ao acordar, a mulher relatou as agressões e o indivíduo foi detido ainda na recepção do local. Devido à gravidade das lesões, a vítima foi transferida ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, tam~bém no município.