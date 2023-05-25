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Sul do ES

Granada é detonada após ser encontrada em terreno de Cachoeiro

Artefato caseiro foi localizado durante patrulhamento tático na noite de ontem (24), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2023 às 19:12

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 19:12

Esquadrão Antibombas detona granada em Cachoeiro de Itapemirim
Esquadrão Antibombas detona granada em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ PMES
Uma granada foi detonada pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) na noite de desta quarta-feira (24), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O artefato foi localizado durante patrulhamento tático.
Segundo a Polícia Militar, o explosivo foi encontrado próximo a uma torre na cidade. O BME foi acionado e no local, constatou se tratar de um artefato caseiro. Diante dos fatos, adotando todas as medidas de segurança cabíveis, foi feita a detonação do material no local do fato. Não houve detidos.

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