Granada é detonada após ser encontrada em terreno de Cachoeiro

Uma granada foi detonada pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) na noite de desta quarta-feira (24), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O artefato foi localizado durante patrulhamento tático.
Segundo a Polícia Militar, o explosivo foi encontrado próximo a uma torre na cidade. O BME foi acionado e no local, constatou se tratar de um artefato caseiro. Diante dos fatos, adotando todas as medidas de segurança cabíveis, foi feita a detonação do material no local do fato. Não houve detidos.