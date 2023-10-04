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Veículo recuperado

GPS entrega localização de moto roubada e assaltante é preso em Cariacica

Bruno de Oliveira Nardi, de 20 anos, foi flagrado desmontando o veículo em uma casa abandonada no bairro Vista Linda; ele foi autuado por roubo na tarde de terça-feira (3)

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 10:52

Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 

04 out 2023 às 10:52
Uma moto roubada foi encontrada junto ao assaltante no bairro Vista Linda, em Cariacica, graças ao rastreio de GPS. Segundo a Polícia Militar, a localização foi fornecida pela seguradora do veículo e informada pelo proprietário durante a denúncia, na tarde da última terça-feira (3).
Conforme o Boletim Unificado registrado pela PM, ao chegarem no endereço indicado, os policiais depararam com Bruno de Oliveira Nardi, de 20 anos, desmontando o veículo em uma casa abandonada. O suspeito confessou o roubo, e após ser perguntado pelos militares sobre a arma usada no assalto, mostrou onde a havia escondido. No endereço também foram encontradas as peças do chassi de outra moto com registro de roubo.
Enquanto a PM ainda realizava buscas, o proprietário da moto foi até o local e reconheceu o autor do crime. A arma foi apreendida e o suspeito conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado pela Polícia Civil em flagrante por crime de roubo, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Os veículos foram direcionados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
Isabelle Oliveira é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação do EDITOR RODRIGO LIRA e edição da EDITORA WANESSA SCARDUA.

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