GPS entrega localização de moto roubada e assaltante é preso em Cariacica

Uma moto roubada foi encontrada junto ao assaltante no bairro Vista Linda, em Cariacica, graças ao rastreio de GPS. Segundo a Polícia Militar, a localização foi fornecida pela seguradora do veículo e informada pelo proprietário durante a denúncia, na tarde da última terça-feira (3).

Conforme o Boletim Unificado registrado pela PM, ao chegarem no endereço indicado, os policiais depararam com Bruno de Oliveira Nardi, de 20 anos, desmontando o veículo em uma casa abandonada. O suspeito confessou o roubo, e após ser perguntado pelos militares sobre a arma usada no assalto, mostrou onde a havia escondido. No endereço também foram encontradas as peças do chassi de outra moto com registro de roubo.

Enquanto a PM ainda realizava buscas, o proprietário da moto foi até o local e reconheceu o autor do crime. A arma foi apreendida e o suspeito conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado pela Polícia Civil em flagrante por crime de roubo, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Os veículos foram direcionados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).