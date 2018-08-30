Golpista usa foto de Chefe da Polícia Civil no ES

Nem mesmo o chefe da Polícia Civil escapou da ação dos criminosos. Guilherme Daré postou em uma rede social, na tarde desta quarta-feira (29), que uma pessoa está usando seu nome e fotos pessoais para aplicar golpes em um aplicativo de troca de mensagens. Ainda segundo o delegado, as providências para localizar o criminoso já estão sendo tomadas.

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Na postagem, Daré compartilha o número usado pelo criminoso para aplicar os golpes e pede que as pessoas divulguem a mensagem. Peço que divulguem ao máximo, para evitar que alguém seja vítima desse estelionatário. Já estou tomando todas as providências no sentido de localizá-lo e processá-lo civil e criminalmente, disse.

A reportagem tentou conversar diretamente com Guilherme Daré, mas a assessoria de imprensa informou que, até o momento, ele não iria se manifestar.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que o nome de Guilherme Daré "estava sendo usado de forma indevida por um estelionatário que estava aplicando golpes na região serrana do Espírito Santo". Ainda segundo a nota, "assim que tomou conhecimento, o delegado prontamente registrou um boletim de ocorrência e o fato já está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)".

GOLPE EM FEVEREIRO

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Foi denunciado em fevereiro deste ano um golpe aplicado via WhatsApp para suposta venda de carros. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), criminosos se passavam por um diretor-técnico do Detran-ES e ofereciam venda de carros que supostamente iriam a leilões do órgão e ainda garantiam facilidades para baixar indevidamente multas de veículos. No entanto, para prosseguir com a transação, os golpistas pediam um depósito bancário para garantir a venda do veículo e início dos trâmites para aquisição do bem.

COMO FUNCIONAVA O GOLPE

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES, José Eduardo de Souza, recebeu pelo WhatsApp vários prints de mensagens que mostravam um criminoso se passando por ele para aplicar os golpes. "Eles utilizaram uma foto minha, que foi tirada durante uma entrevista à imprensa, e colocaram como perfil de um número de Whatsapp. A partir daí, eles passaram a enviar mensagens para diversas pessoas se passando por mim", explicou José Eduardo.

Os bandidos ofereciam carros que estavam supostamente indo a leilão pelo Detran e conversavam com quem demonstrava interesse. Esses veículos estariam disponíveis com facilidades para transferência. Os golpistas chegavam a enviar fotos dos carros, pedir dados pessoais e ainda enviar uma conta onde deveria ser feito um depósito para garantir a compra do carro.

"Eles marcavam encontro com as vítimas no endereço de um antigo pátio do Detran que não funciona mais", explica o diretor.

O golpe foi descoberto quando um casal interessado pelos carros oferecidos pelos golpistas foi até o antigo pátio do Detran e viu que não tinha nada lá. Eles seguiram, então, para a sede do órgão e pediram para falar com o diretor de Habilitação e Veículos, José Eduardo de Souza.

"Eles foram me procurar, falaram que eu tinha mandado mensagem pra eles. Como eu não estava no momento, eles foram encaminhados ao setor de leilão, onde descobriram que quase tinham caído em um golpe", conclui José Eduardo.