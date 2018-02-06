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Boa Vista

Girafa de carro alegórico da Boa Vista é furtada no Sambão do Povo

A escultura tem quatro metros de altura; escola registrou um boletim de ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 01:01

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 01:01

Girafa de carro alegórico da Boa Vista é roubada Crédito: Divulgação | Boa Vista
A escultura de uma girafa de um dos carros alegóricos da escola de samba Independente de Boa Vista, de Cariacica, foi roubada após o desfile, na madrugada do domingo (4). Segundo uma integrante da escola, a girafa, que mede 4 metros de altura, "sumiu" ainda na dispersão do Sambão do Povo, em Vitória.
> FOTOS | Reveja como foi o desfile da Boa Vista
Os responsáveis pela escola de samba fizeram uma publicação no Facebook informando sobre o crime e pedindo ajuda. "Registramos boletim de ocorrência, e pedimos a quem tiver alguma informação que possa levar às autoridades", escreveram.
Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo garantido.
Uma imagem registrada pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, mostra um pedaço da escultura durante o desfile da escola. Dá para ter uma noção de quão grande é a girafa levada por criminosos.
A girafa da Boa Vista Crédito: Vitor Jubini | GZ

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