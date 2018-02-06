Girafa de carro alegórico da Boa Vista é furtada no Sambão do Povo

Girafa de carro alegórico da Boa Vista é roubada Crédito: Divulgação | Boa Vista

A escultura de uma girafa de um dos carros alegóricos da escola de samba Independente de Boa Vista, de Cariacica, foi roubada após o desfile, na madrugada do domingo (4). Segundo uma integrante da escola, a girafa, que mede 4 metros de altura, "sumiu" ainda na dispersão do Sambão do Povo, em Vitória.

Os responsáveis pela escola de samba fizeram uma publicação no Facebook informando sobre o crime e pedindo ajuda. "Registramos boletim de ocorrência, e pedimos a quem tiver alguma informação que possa levar às autoridades", escreveram.

Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

Uma imagem registrada pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, mostra um pedaço da escultura durante o desfile da escola. Dá para ter uma noção de quão grande é a girafa levada por criminosos.