Gerente dos Correios e clientes são feitos reféns em Ibatiba

Ibatiba Crédito: Reprodução/PMI

Depois de uma tentativa de furto em Guaçuí, na madrugada desta segunda, desta vez foi Ibatiba, região do Caparaó, na tarde desta terça-feira (26). Clientes e a gerente da unidade foram feitos reféns até o final do crime. A quadrilha fugiu e até o momento, ninguém foi preso. Mais uma agência dos Correios foi alvo de bandidos no Sul do Estado., na madrugada desta segunda, desta vez foi, região do Caparaó, na tarde desta terça-feira (26). Clientes e a gerente da unidade foram feitos reféns até o final do crime. A quadrilha fugiu e até o momento, ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 13h50, na Avenida Sete de Novembro, bairro Brasil Novo. Três bandidos invadiram a agência, abordaram a gerente, exigindo que abrisse o cofre. O valor roubado não foi informado. Em seguida, a quadrilha fugiu. Clientes que estavam na unidade e que entraram durante a ação foram impedidos de sair.

Em nota, os Correios confirmam a ocorrência de assalto. A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Para não comprometer o andamento das investigações, não foram fornecidos detalhes sobre o fato. A unidade permanecerá fechada para a realização de perícia e será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios