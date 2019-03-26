Gerente dos Correios e clientes são feitos reféns em Ibatiba

Mais uma agência dos Correios foi alvo de bandidos no Sul do Estado. Depois de uma tentativa de furto em Guaçuí, na madrugada desta segunda, desta vez foi Ibatiba, região do Caparaó, na tarde desta terça-feira (26). Clientes e a gerente da unidade foram feitos reféns até o final do crime. A quadrilha fugiu e até o momento, ninguém foi preso.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 13h50, na Avenida Sete de Novembro, bairro Brasil Novo. Três bandidos invadiram a agência, abordaram a gerente, exigindo que abrisse o cofre. O valor roubado não foi informado. Em seguida, a quadrilha fugiu. Clientes que estavam na unidade e que entraram durante a ação foram impedidos de sair.
Em nota, os Correios confirmam a ocorrência de assalto. A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Para não comprometer o andamento das investigações, não foram fornecidos detalhes sobre o fato. A unidade permanecerá fechada para a realização de perícia e será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios
Ainda não há data prevista para o retorno das atividades na unidade. Os clientes que precisarem dos serviços dos Correios podem utilizar as agências dos municípios vizinhos.