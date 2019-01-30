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Vila Velha

Gerente de vendas leva dez facadas dentro de casa em Vila Velha

A vítima, um homem de 48 anos, está internado no Hospital Vila Velha. Ele teria dito aos vizinhos que três homens estava no local

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 12:53

Publicado em 

30 jan 2019 às 12:53
Gerente de vendas é esfaqueado em tentativa de latrocínio, em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Um gerente de vendas foi esfaqueado dentro do apartamento em que mora na Avenida Ruy Braga Ribeiro, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, por volta das 3h desta quarta-feira (30). De acordo com a polícia, o caso seria uma tentativa de latrocínio porque a televisão da vítima foi levada. O homem está internado no Hospital Vila Velha.
Segundo informações da polícia, a vítima, de 48 anos, sofreu dez perfurações, sendo três facadas na cabeça, uma no ombro e seis nas costas. Não se sabe como tudo aconteceu, mas os vizinhos contaram que acordaram ouvindo os gritos de socorro e, quando chegaram até o apartamento do gerente de vendas, a porta estava trancada com a chave do lado de fora.
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Assim que os vizinhos abriram a porta, encontraram o homem caído no chão e muito sangue ao redor. Ele pediu socorro novamente e a polícia e uma ambulância do Samu foram acionadas. O homem, por ter perdido muito sangue, estava fraco e não conseguiu descrever com clareza o que havia acontecido, mas disse que três homens estavam no apartamento.
Uma televisão foi levada e não se sabe se algum outro objeto também tenha sido roubado. O gerente de vendas foi levado ao Hospital Vila Velha, onde permanece internado. O hospital não informou o estado de saúde da vítima.
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ÓTIMO VIZINHO
Os vizinhos do gerente de vendas contaram que o homem mora no prédio, que fica na Avenida Ruy Braga Ribeiro, em Santa Inês, é tranquilo e não tem problemas com ninguém.
A vítima, de acordo com os vizinhos, mora no local há cerca de quatro anos e sempre foi um ótimo vizinho, gentil, nunca ofereceu perigos e não tem costume de beber nem causar tumultos.
Gerente de vendas é esfaqueado em tentativa de latrocínio, em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Com informações de Mayra Bandeira

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