Gerente de vendas leva dez facadas dentro de casa em Vila Velha

Gerente de vendas é esfaqueado em tentativa de latrocínio, em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

Um gerente de vendas foi esfaqueado dentro do apartamento em que mora na Avenida Ruy Braga Ribeiro, no bairro Santa Inês, em Vila Velha , por volta das 3h desta quarta-feira (30). De acordo com a polícia, o caso seria uma tentativa de latrocínio porque a televisão da vítima foi levada. O homem está internado no Hospital Vila Velha.

Segundo informações da polícia, a vítima, de 48 anos, sofreu dez perfurações, sendo três facadas na cabeça, uma no ombro e seis nas costas. Não se sabe como tudo aconteceu, mas os vizinhos contaram que acordaram ouvindo os gritos de socorro e, quando chegaram até o apartamento do gerente de vendas, a porta estava trancada com a chave do lado de fora.

Assim que os vizinhos abriram a porta, encontraram o homem caído no chão e muito sangue ao redor. Ele pediu socorro novamente e a polícia e uma ambulância do Samu foram acionadas. O homem, por ter perdido muito sangue, estava fraco e não conseguiu descrever com clareza o que havia acontecido, mas disse que três homens estavam no apartamento.

Uma televisão foi levada e não se sabe se algum outro objeto também tenha sido roubado. O gerente de vendas foi levado ao Hospital Vila Velha, onde permanece internado. O hospital não informou o estado de saúde da vítima.

ÓTIMO VIZINHO

Os vizinhos do gerente de vendas contaram que o homem mora no prédio, que fica na Avenida Ruy Braga Ribeiro, em Santa Inês, é tranquilo e não tem problemas com ninguém.

A vítima, de acordo com os vizinhos, mora no local há cerca de quatro anos e sempre foi um ótimo vizinho, gentil, nunca ofereceu perigos e não tem costume de beber nem causar tumultos.

Gerente de vendas é esfaqueado em tentativa de latrocínio, em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho