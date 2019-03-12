Gangue armada invade loja e faz 10 reféns em Cariacica

Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins

Uma gangue armada invadiu uma loja de móveis e fez 10 pessoas reféns na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Itacibá , em Cariacica. De acordo com as imagens das câmeras de videomonitoramento, três bandidos chegaram no local às 9h30, em um carro do modelo Monza, cor azul. O veículo foi estacionado em frente ao estabelecimento.

Enquanto um dos assaltantes entrou no local se passando por cliente, outros dois se aproximaram logo em seguida e anunciaram o assalto. Neste momento, seis funcionários da loja foram levados para o segundo andar e colocados deitados no chão de barriga para baixo.

Um dos suspeitos vestiu uma blusa de uniforme da loja e se passou por vendedor na intenção de vigiar a movimentação da rua. Além dos funcionários da loja, outros quatro clientes que entraram no comércio, durante o assalto, foram feitos reféns.

As imagens mostram ainda um dos suspeitos carregando o que parece ser uma televisão, além de outros produtos da loja. Os criminosos saíram do estabelecimento com os móveis por mais de duas vezes para colocar os parelhos roubados no veículo.

Durante o período em que dois suspeitos carregam os produtos roubados, um terceiro suspeito ficou na parte superior do comércio com uma arma apontada para os funcionários já deitados no chão da loja.

As vítimas ficaram cerca de 20 minutos na mira dos bandidos. A arma que tem o cano logo e precisou ser segurada pelos dois braços do assaltante parece ser uma espingarda devido tamanho. Os suspeitos fugiram e deixaram para trás parte dos objetos roubados.