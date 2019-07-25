Funcionários e pacientes são assaltados em posto de saúde de Cachoeiro

A unidade de saúde do bairro Otto Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 7h30. Entre as vítimas estavam os funcionários e pacientes.
O assalto foi cometido por dois homens armados que estavam em uma motocicleta e invadiram o local. Eles levaram pertences de todos que estavam na unidade. A Polícia Militar foi acionada e a prefeitura de Cachoeiro está tomando as devidas providências e vai se pronunciar à tarde sobre o caso.