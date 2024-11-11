Funcionário de empresa é obrigado por bandidos a ajudar em assalto no ES

O funcionário de uma empresa de mármore em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, foi rendido por três homens armados e, segundo registro da Polícia Militar, acabou obrigado a ajudar os suspeitos a levarem ferramentas e outros produtos até os carros que os criminosos usaram para levar o material roubado. O crime foi registrado no sábado (9), após a vítima, que chegou a ser amarrada, conseguir se libertar e acionar a PM.

O roubo aconteceu em uma empresa do distrito de São José das Torres, às margens da BR 101, na noite de sexta-feira (8). O funcionário relatou que foi abordado pelos suspeitos encapuzados e com armas de fogo. Ele disse que foi obrigado pelos criminosos a transportar parte dos objetos subtraídos da empresa para os dois carros dos suspeitos.

Entre os produtos roubados, estão: dois mil em dinheiro, três aparelhos de ar condicionado, jogo completo de fio diamantado, serras, discos de máquinas de corte, lixadeiras abrasivas e galões de oxigênio, pneu estepe e até um botijão de gás.

Os suspeitos fugiram em seguida e a vítima contou que só pediu ajuda no dia seguinte, pois recebeu dos suspeitos a instrução para se libertar somente pela manhã. Ainda segundo a PM, várias salas tiveram as portas arrombadas, e cadeados foram cortados.