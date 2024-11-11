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Mimoso do Sul

Funcionário de empresa é obrigado por bandidos a ajudar em assalto no ES

Crime foi registrado no sábado (9), após vítima, que chegou a ser amarrada pelos criminosos, se libertar e acionar a Polícia Militar

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 12:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2024 às 12:20
O funcionário de uma empresa de mármore em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi rendido por três homens armados e, segundo registro da Polícia Militar, acabou obrigado a ajudar os suspeitos a levarem ferramentas e outros produtos até os carros que os criminosos usaram para levar o material roubado. O crime foi registrado no sábado (9), após a vítima, que chegou a ser amarrada, conseguir se libertar e acionar a PM.
O roubo aconteceu em uma empresa do distrito de São José das Torres, às margens da BR 101, na noite de sexta-feira (8). O funcionário relatou que foi abordado pelos suspeitos encapuzados e com armas de fogo. Ele disse que foi obrigado pelos criminosos a transportar parte dos objetos subtraídos da empresa para os dois carros dos suspeitos.
Entre os produtos roubados, estão: dois mil em dinheiro, três aparelhos de ar condicionado, jogo completo de fio diamantado, serras, discos de máquinas de corte, lixadeiras abrasivas e galões de oxigênio, pneu estepe e até um botijão de gás.
Os suspeitos fugiram em seguida e a vítima contou que só pediu ajuda no dia seguinte, pois recebeu dos suspeitos a instrução para se libertar somente pela manhã. Ainda segundo a PM, várias salas tiveram as portas arrombadas, e cadeados foram cortados.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber se os suspeitos e produtos foram localizados, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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