Funcionário confessa ter assassinado dona de bar em Cariacica

Bar de Solange, que foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (27) em Itaquari, Cariacica Crédito: Elis Carvalho

matar a comerciante Solange Pinheiro Azevedo, de 60 anos, confessou o crime na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A mulher foi encontrada morta no bar em que é dona, no bairro Itaquari, em Cariacica. De acordo com o suspeito, identificado como Carlos Colodetti Schmicht, de 23 anos, ele matou a comerciante porque "ela era chata e fazia cobranças demais". Um funcionário suspeito de, de 60 anos, confessou o crime na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (). A mulher foi encontrada morta no bar em que é dona, no bairro, em. De acordo com o suspeito, identificado como Carlos Colodetti Schmicht, de 23 anos, ele matou a comerciante porque "ela era chata e fazia cobranças demais".

Inicialmente, o homem negou o crime. Ele foi levado para a DHPP após a delegacia ter acesso às imagens do comércio da Solange na noite desta segunda-feira (26), que mostra quando Carlos foi até o local para limpar o bar por volta das 22 horas. O vídeo mostra os dois conversando e fazendo sinais negativos. O delegado Felipe Pimentel Dias disse que não sabe se, naquele momento, os dois já discutiam ou tinham algum desentendimento.

Pelo bar ser monitorado por câmeras, Carlos teria aproveitado o momento em que Solange foi na cozinha do bar. A reportagem do Gazeta Online teve acesso e assistiu às imagens, que mostram que o funcionário foi a última pessoa a ter contato com a idosa. Ele negava o crime e afirmava que ela teria caído e batido a cabeça algumas vezes.

A versão inicial do suspeito não convenceu os policiais. O delegado responsável pela DHPP disse que a cena do crime não condizia com queda. "No local, tinham muitas panelas sujas de sangue", informou. Carlos costumava arrumar o bar para Solange toda noite e, nesta segunda (26), após o crime, foi percebido que o homem não chegou a roubar nada.

Felipe contou, ainda, que o funcionário é usuário de drogas e que, inclusive, já houve um caso no passado de que ele tentou furtar o celular da Solange, que perdoou e continuou o empregando de forma informal. As famílias do suspeito e da mulher eram amigas e todos estão muito abalados com o crime.

Após as diligências, a equipe da DHPP analisou as imagens e foi até a casa de Carlos, que estava saindo da residência no momento da abordagem. Na hora, ele disse "não fui eu, estou arrependido". Negando, o suspeito acabou se entregando.

Já nesta terça-feira (27), após algumas horas de depoimento, o criminoso acabou confessando que matou a Solange por motivo fútil. "Ele disse que a achava chata e exigente com o trabalho do bar, que enchia o saco dele e dos funcionários; ele, então, confessou que se irritou, cansou das cobranças, ficou com raiva e resolveu matá-la. Ele informou que deu um soco em Solange e ela caiu".

O delegado acredita, ainda, que o homem usou alguns objetos para cometer o crime, já que a mulher estava com um curte na cabeça e por haver panelas sujas de sangue no local do crime.

"AMÁVEL, DISPOSTA A AJUDAR E DISCRETA"

A reportagem do Gazeta Online foi ao bairro em que o crime aconteceu, na Rua Otávio Barbosa da Silva, onde a comerciante tinha o bar, ao lado da residência onde morava. Moradores do bairro disseram que Solange vivia sozinha, já que a única filha mora em Vitória. Ela ainda contava com a ajuda de funcionários para manter o estabelecimento.

Vizinhos contaram ainda que ela era uma pessoa muito amável, disposta a ajudar e discreta. Solange sempre trabalhou como comerciante, mas, antes do bar, era dona de um salão de beleza. Segundo informações de uma amiga e vizinha da idosa, Ana Maria Lepre Basita, também comerciante, Solange era uma ótima profissional e, mesmo mudando de ramo, sempre foi muito trabalhadora, guerreira e batalhadora.

VEJA VÍDEO

"Eu estou em choque. Estou muito assustada com o que aconteceu. Recebi a notícia por meio de um vizinho que veio na minha casa pedindo telefone da filha da Solange e me contou que ela foi encontrada morta e esfaqueada. Estamos muito abalados porque ela era muito querida, sempre estava disposta a ajudar - inclusive abrindo o bar fora do horário comercial quando precisávamos", lamentou.