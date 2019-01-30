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Fuga frustrada

Fugitivos de presídio são perseguidos e recapturados em Linhares

Jeorge de Jesus Vieira e Igor Teixeira Baioco, ambos de 20 anos, fugiram da Penitenciária de Colatina e estavam escondidos no distrito de Rio Quartel quando foram detidos pela Polícia Militar

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 12:53

Publicado em 

30 jan 2019 às 12:53
Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Dois presidiários que fugiram da Penitenciária de Colatina foram encontrados em Linhares, perseguidos pela Polícia Militar e presos, na tarde desta terça-feira (29). Jeorge de Jesus Vieira e Igor Teixeira Baioco, ambos de 20 anos, estavam escondidos no distrito de Rio Quartel quando foram detidos pela Força Tática.
De acordo com a PM, os policiais receberam uma denúncia de que os dois suspeitos eram foragidos do sistema prisional e viviam em uma casa em Rio Quartel. Duas viaturas foram ao local e foi montado um cerco nas proximidades da residência. Quando os militares entraram em um beco que dá acesso à casa, os acusados fugiram pelos fundos do quintal e entraram em uma região de mata.
Durante a fuga, eles foram encontrados e receberam voz de prisão. Com eles não havia nada de ilícito, mas no quintal da residência havia uma motocicleta adulterada, com o chassi raspado e a placa não condizia com o modelo, além de estar sem lacre.
O veículo foi apreendido e entregue na 16ª Delegacia Regional de Linhares, para onde os acusados foram conduzidos. Segundo a PM, eles confirmaram que fugiram da Penitenciária de Segurança Média de Colatina: Jeorge saiu para trabalhar e não retornou ao presídio e Igor aproveitou o indulto de Natal para não voltar à prisão.
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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